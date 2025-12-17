Con beso incluido: Estas son las primeras imágenes del bebé de Alexis Sánchez - Chilevisión

Lo que era un secreto a voces se ratificó este miércoles. Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova confirmaron el nacimiento de su bebé.

La modelo rusa publicó en Instagram fotos anunciando la llegada de la pequeña criatura, sin dar a conocer detalles sobre el nombre o género.

"Padres", escribió la influencer en su Instagram, posteo que rápidamente se repletó de comentarios de los seguidores de ambos.

Las primeras imágenes del bebé de Alexis Sánchez

En el posteo, la joven compartió dos imágenes en blanco y negro de su bebé, mostrando en primer lugar uno de sus pies.

La segunda foto es un beso que el futbolista chileno le da a su pareja poco después del parto, con la nueva integrante de la familia descansando junto a su madre.

Pese a que ninguno lo ha ratificado, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la pequeña es una niña que nació hace varias semanas.

Cabe recordar que Litvinova está radicada en España junto a Sánchez, quien actualmente milita en el Sevilla de España en el que ha tenido una mejora en su rendimiento.

Mira las imágenes acá