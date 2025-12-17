Con beso incluido: Estas son las primeras imágenes del bebé de Alexis Sánchez - Chilevisión

Alexandra Litvinova, pareja del futbolista chileno, anunció la llegada del bebé con tiernas imágenes publicadas en sus redes sociales.
Lo que era un secreto a voces se ratificó este miércoles. Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova confirmaron el nacimiento de su bebé.
La modelo rusa publicó en Instagram fotos anunciando la llegada de la pequeña criatura, sin dar a conocer detalles sobre el nombre o género.
"Padres", escribió la influencer en su Instagram, posteo que rápidamente se repletó de comentarios de los seguidores de ambos.
En el posteo, la joven compartió dos imágenes en blanco y negro de su bebé, mostrando en primer lugar uno de sus pies.
La segunda foto es un beso que el futbolista chileno le da a su pareja poco después del parto, con la nueva integrante de la familia descansando junto a su madre.
Pese a que ninguno lo ha ratificado, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la pequeña es una niña que nació hace varias semanas.
Cabe recordar que Litvinova está radicada en España junto a Sánchez, quien actualmente milita en el Sevilla de España en el que ha tenido una mejora en su rendimiento.