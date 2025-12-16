¿Está en una relación? Desclasifican que Jorge Valdivia tendría nueva pareja - Chilevisión

Daniela Aránguiz comentó que el ex futbolista "estaría saliendo" con una persona, situación que se da en medio de las declaraciones de Maite Orsini sobre su situación sentimental.
Martes 16 de diciembre de 2025 | 16:54
Daniela Aránguiz sorprendió al revelar que Jorge Valdivia tendría una nueva pareja, situación que ratificaría el quiebre con Maite Orsini.
La panelista de televisión abordó brevemente el presente de su ex esposo, dando a entender que la relación con la diputada finalizó.
Todo se dio luego de que la parlamentaria fuera consultada por el portal Con Lentes Como Los Famosos por su situación amorosa, aclarando de manera tajante: "Estoy muy feliz".
En declaraciones al programa "Sígueme" de TV+, la ex chica reality recalcó que "tengo estrictamente prohibido hablar de esa persona de alto conocimiento público".
Pese a esto, precisó que "puedo hablar de Jorge. Yo que tengo una relación muy linda, de familia con él. Yo tengo entendido que Jorge está pololeando con otra niña, o que está saliendo con otra niña".
"Así que creo que por ahí no pasa nada (con Orsini)", sentenció Aránguiz ante la sorpresa del resto del panel, aunque sin dar mayores detalles.
Cabe recordar que Valdivia sigue siendo investigado por denuncias de índole sexual, situación que está tratando a través de su abogada.