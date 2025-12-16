Jean Paul Pineda lanza reflexivo mensaje por fin de año: Afirmó que sacará “todo lo negativo” - Chilevisión

Jean Paul Pineda compartió un nuevo mensaje por redes sociales, dando a conocer sus deseos para el año que se apróxima.

A una semana de divorciarse de Faloon Larraguibel, el ex futbolista lanzó una potente reflexión en la que reconoció que pretende dejar atrás "todo lo malo".

El mensaje se da en medio de un movido término del 2025 para el otrora delantero, quien a principios de mes fue detenido por violación de morada.

La reflexión de Jean Paul Pineda

A través de una historia en Instagram, Pineda escribió: "Se acerca el final de este año. Sacaré todo lo negativo y dejaremos como aprendizaje todo lo malo".

"No descansaré hasta lograr poner en orden mi día a día. Aunque cueste, siempre de pie. Abundancia, salud y amor real", agregó.

El texto fue acompañado por un video en el que se muestra a torso desnudo, dando a entender que pretende tomar nuevos desafíos en su vida.

El año del ex futbolista ha estado marcado por diferentes polémicas, donde se vio involucrado en conflictos con su ex pareja Valentina Castro y con un arresto por chocar su vehículo en estado de ebriedad.

Mira el mensaje acá