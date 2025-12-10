“Paciencia”: La particular foto que subió Jean Paul Pineda tras divorciarse de Faloon Larraguibel - Chilevisión

Tras varios meses de espera, Faloon Larraguibel dio a conocer que se divorció de Jean Paul Pineda tras ganar la demanda.

La influencer puso fin a su matrimonio con el ex futbolista, el cual estuvo marcado por episodios de violencia intrafamiliar y diversos inconvenientes.

Tras anunciar la resolución, la ex chica reality agradeció a sus seres queridos y destacó: "Celebro mi libertad con el alma liviana (...) Brindo por este nuevo comienzo y por las mujeres que no me soltaron ni un segundo".

Jean Paul Pineda se expresa tras divorciarse de Faloon

Apenas se ratificó el divorcio, Pineda se manifestó con una foto en sus redes sociales que llamó bastante la atención.

En una historia de Instagram, el otrora jugador profesional escribió: ""Paciencia. Queda poquito para volver a estar juntos", añadiendo una canción.

Si bien no dio detalles ni contexto de sus palabras, el ex delantero agregó una imagen en la que se mostró sonriendo.

El ex esposo de Larraguibel ha estado involucrado en varias polémicas, la última de ellas se dio a fines de noviembre al ser detenido por violación de morada.

