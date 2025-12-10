Crece la ilusión: Santiago avanza entre las opciones para albergar Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 - Chilevisión

Santiago sigue ilusionada con albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, avanzando al grupo "Diálogo Dirigido" que es la instancia previa a asignar la sede.

Así lo determinó el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, noticia que fue dada a conocer este miércoles en una conferencia de prensa en Lausanne, Suiza, por la Presidenta del COI, Kirsty Coventry, además de ser comunicada formalmente al Comité Olímpico de Chile mediante una carta.

En dicho documento se precisó que el "Grupo de Trabajo" que evalúa las candidaturas "se sintió muy inspirado por la ambición de su proyecto y por su visión de utilizar los Juegos Olímpicos de la Juventud para empoderar a los jóvenes".

Allí se destacó que el plan chileno de Juegos Olímpicos de la Juventud está alineado con planes de largo plazo a nivel nacional, y que el "Plan de Sedes" se basa en recintos ya construidos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Autoridades destacan avance en postulación

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, reconoció que están "muy felices por esta noticia. Ha sido casi un año de mucho trabajo junto al Ministerio del Deporte, la Gobernación de Santiago y muchas otras entidades públicas y privadas que han colaborado con esta postulación".

"Tener un evento olímpico en nuestro país sería un verdadero sueño, y especialmente unos Juegos Olímpicos de la Juventud, que tiene competencias de alto nivel pero además releva el rol del deporte como eje para construir una mejor sociedad", agregó.

Por su parte, Jaime Pizarro, ministro del Deporte, afirmó que el país ha demostrado estar capacitado para recibir este tipo de eventos. "Estamos orgullosos y preparados en caso que sea Santiago la ciudad elegida para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030".

En tanto, Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, apuntó a que esto "es una señal contundente del trabajo serio y sostenido que hemos hecho para convertir a nuestra región en la capital latinoamericana del deporte. Esto no es casualidad, hemos invertido en infraestructura, recuperado espacios públicos, impulsado programas formativos y articulando al ecosistema deportivo".

Además de Santiago, el Comité Olímpico Internacional informó que las otras ciudades que avanzan al grupo de "Diálogo Dirigido" son Bangkok (Tailandia) y Asunción (Paraguay). La decisión sobre la sede definitiva será informada en junio de 2026.