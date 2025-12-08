 Con récord de medallas: Así le fue al Team Chile en los Juegos Bolivarianos 2025 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Con récord de medallas: Así le fue al Team Chile en los Juegos Bolivarianos 2025

Los representantes nacionales dominaron los deportes colectivos y lograron superar la marca alcanzada en Trujillo 2013.

Lunes 8 de diciembre de 2025 | 11:48

El Team Chile finalizó los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima con un histórico cuarto lugar. 

Los representantes nacionales batieron el récord de oros obtenido en Trujillo 2013 (44), demostrando su poderío en deportes como el rugby 7, balonmano masculino y el remo costal femenino.

El podio del medallero quedó conformado con Colombia en el primer lugar, seguido por Venezuela y Perú. 

El récord de medallas del Team Chile

El Team Chile logró superar sus números más destacados en el reciente evento deportivo, alcanzando 53 medallas de oro, nueve más que la anterior marca. 

Además, la delegación chilena se colgó 57 preseas de plata y 63 de bronce, llegando a un total de 173.

Algunos de los deportistas nacionales más laureados fueron los nadadores Mariano Lazzerini con (tres oros y dos platas) y Eduardo Cisternas (tres oros y una plata), mientras que el equitador Cristóbal Boetto alcanzó los tres oros y una plata. 

Así quedó el medallero general de los Juegos Bolivarianos 2025

Con una sólida presentación de Colombia en los Juegos Bolivarianos (341 medallas), así quedó el medallero general con las 16 delegaciones participantes:

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Lando Norris se consagra campeón mundial de F1 pese a triunfo de Verstappen en Abu Dabi

Gran Premio de Abu Dabi: Dónde y cuándo ver EN VIVO la espectacular definición del Mundial de Fórmula 1

Yasmani Acosta fue distinguido con el Premio Nacional del Deporte

Tiene apenas 13 años: Ignacia Muñoz le dio a Chile épico oro en el skate de los Juegos Bolivarianos
Publicidad
Publicidad