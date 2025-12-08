Con récord de medallas: Así le fue al Team Chile en los Juegos Bolivarianos 2025 - Chilevisión

El Team Chile finalizó los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima con un histórico cuarto lugar.

Los representantes nacionales batieron el récord de oros obtenido en Trujillo 2013 (44), demostrando su poderío en deportes como el rugby 7, balonmano masculino y el remo costal femenino.

El podio del medallero quedó conformado con Colombia en el primer lugar, seguido por Venezuela y Perú.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El récord de medallas del Team Chile

El Team Chile logró superar sus números más destacados en el reciente evento deportivo, alcanzando 53 medallas de oro, nueve más que la anterior marca.

Además, la delegación chilena se colgó 57 preseas de plata y 63 de bronce, llegando a un total de 173.

Algunos de los deportistas nacionales más laureados fueron los nadadores Mariano Lazzerini con (tres oros y dos platas) y Eduardo Cisternas (tres oros y una plata), mientras que el equitador Cristóbal Boetto alcanzó los tres oros y una plata.

Así quedó el medallero general de los Juegos Bolivarianos 2025

Con una sólida presentación de Colombia en los Juegos Bolivarianos (341 medallas), así quedó el medallero general con las 16 delegaciones participantes: