Tiene apenas 13 años: Ignacia Muñoz le dio a Chile épico oro en el skate de los Juegos Bolivarianos - Chilevisión

Ignacia Muñoz fue la gran protagonista este jueves de los Juegos Bolivarianos 2025, ganando un inédito oro en el skate femenino con solamente 13 años.

La chilena estuvo brillante y se impuso en la categoría park, superando a rivales de Perú, Colombia y Bolivia.

"Me siento muy orgullosa de sacar un oro, trabajé muy duro día a día. Me siento muy feliz. Ha sido bacán representar a Chile y darle esta medalla", comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La deportista es la más joven del Team Chile en Ayacucho - Lima, generando ilusión de cara al futuro debido a que ya ha sido incluida en campamentos internacionales pensando en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La delegación nacional ganó 17 medallas en la reciente jornada y alcanzó las 142 presas (42 oros, 49 platas y 51 bronces) en el megaevento, afianzándose en el cuarto lugar del medallero general a falta de tres días de competencia.

Además de Muñoz, los otros que subieron a lo más alto del podio fueron Martín Jaque en skate y el equipo femenino de gimnasia rítmica en 3 balones más 2 aros.