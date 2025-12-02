Team Chile se luce en Juegos Bolivarianos 2025: Superó el centenar de medallas y va por más - Chilevisión

El Team Chile sigue brillando en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, alcanzando este lunes el centenar de medallas.

En concreto, la delegación nacional llegó a 101 preseas en los primeros seis días de competencia, alimentando la ilusión de cara a la recta final del evento.

En la última jornada nuestros deportistas sumaron nueve metales, entre los que están cuatro oros en atletismo, remo, taekwondo masculino y tenis de mesa femenino.

Chile brilla en la última semana de los Juegos Bolivarianos 2025

Algunos de los más sobresalientes este lunes fueron la mediafondista Berdine Castillo, quien se impuso en los 800 metros.

Además, Ignacio Abraham ganó en los 500 metros en el remo, mientras que el tenis de mesa femenino con Judith Morales, Sofía Vega y Tania Zeng también subió a lo más alto del podio.

"Con el equipo nos complementamos bien. Fuimos de menos a más y sabíamos que este partido con Venezuela iba a ser difícil. Lo hicimos bien", expresó Morales sobre la sufrida victoria en la definición (3-2 ante Venezuela).

Con esto, el Team Chile alcanzó los 33 oros, 31 platas y 37 bronces, gran cosecha que enciende el deseo de ir por más hasta el cierre de la competencia el próximo domingo 7 de diciembre.