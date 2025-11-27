Juegos Bolivarianos 2025: Team Chile de Natación cierra soñada semana con 20 medallas - Chilevisión

Una gran presentación es la que está teniendo el Team Chile en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, competencia que este miércoles tuvo una nueva jornada de natación.

En el último día de esta disciplina, nuestra delegación volvió a brillar y cerró una espetacular cosecha de 20 medallas.

El equipo nacional consiguió un total de 9 oros, 6 platas y 5 bronces, con Kristel Köbrich finalizando tercera en los 400m libres y Eduardo Cisternas ganando en la misma categoría a nivel masculino.

La alegría del Team Chile de Natación

El propio Cisternas manifestó su alegría por esta nueva presea y reconoció: "Venía confiado. La natación chilena está dando qué hablar. Creo que con Kristel (Köbrich), Mariano (Lazzerini) y todo el equipo, todos los chiquillos, sumamos muchas medallas".

Por su parte, Andrés Fuentes, headcoach de la natación clásica valoró los logros conseguidos Perú y recalcó que "para nosotros es un resultado fantástico, estamos muy contentos. El grupo estuvo muy unido y trabajaron bien, ese es el puntapié inicial de lo que estamos buscando".

"Se refleja en las medallas y en cómo ellos interactúan. Acá hay trabajo de los técnicos, dirigentes y de todo el grupo. Estamos haciendo programas para que los deportistas se desarrollen en el alto rendimiento", agregó.

En la jornada final de la piscina también celebró Kristel Köbrich en los 400 metros libres (bronce) y Luis Toledo en los 50 metros libres.

Por si fuera poco, el Team Chile festó con el oro en canotaje de Maira Toro, Fernanda Sepúlveda, Florencia Muñoz y Daniela Castillo.

Además, hubo plata en ciclismo BMX y bronces en tiro al blanco y esgrima con Leopoldo Alarcón.