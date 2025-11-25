 Team Chile consigue tres nuevos oros en los Juegos Bolivarianos - Chilevisión
Team Chile consigue tres nuevos oros en los Juegos Bolivarianos

Los representantes nacionales además lograron dos preseas de plata y otras dos de bronce en el evento que se realiza en Perú.

Martes 25 de noviembre de 2025 | 23:57

Este martes el Team Chile volvió a tener una jornada positiva en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025.

El equipo chileno consiguió seis nuevas medallas, donde dos fueron de oro, dos de plata y otros dos de bronce.

Kristel Kobrich tuvo una vez más una destacada actuación al ganar su segundo oro en el certamen y su medalla N°32 en megaeventos al imponerse en los 1.500 metros, la prueba más extensa en natación.

Las seis medallas del Team Chile en los Juegos Bolivarianos este martes

Medalla de oro

  • Kristel Kobrich, natación 1.500 metros libres. 
  • Edhy Vargas, natación 200 metros espalda. 
  • Arantzazú Pavez, levantamiento de pesas / envión + 86 kilos. 

Medalla de plata

  • Alonso Bizama, levantamiento de pesas /envión + 110 kilos. 
  • Baffico, Cisternas, Lazzerini y Toledo, natación 4x100 metros libres. 

Medalla de bronce

  • Analía Fernández, esgrima - espalda. 
  • Matías Muñoz, lucha libre 65 kilos. 
