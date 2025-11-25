Team Chile consigue tres nuevos oros en los Juegos Bolivarianos - Chilevisión

Este martes el Team Chile volvió a tener una jornada positiva en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025.

El equipo chileno consiguió seis nuevas medallas, donde dos fueron de oro, dos de plata y otros dos de bronce.

Kristel Kobrich tuvo una vez más una destacada actuación al ganar su segundo oro en el certamen y su medalla N°32 en megaeventos al imponerse en los 1.500 metros, la prueba más extensa en natación.

Las seis medallas del Team Chile en los Juegos Bolivarianos este martes

Medalla de oro

Kristel Kobrich, natación 1.500 metros libres.

Edhy Vargas, natación 200 metros espalda.

Arantzazú Pavez, levantamiento de pesas / envión + 86 kilos.

Medalla de plata

Alonso Bizama, levantamiento de pesas /envión + 110 kilos.

Baffico, Cisternas, Lazzerini y Toledo, natación 4x100 metros libres.

Medalla de bronce