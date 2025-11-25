Team Chile consigue tres nuevos oros en los Juegos Bolivarianos - Chilevisión

Ver también
Los representantes nacionales además lograron dos preseas de plata y otras dos de bronce en el evento que se realiza en Perú.
Martes 25 de noviembre de 2025 | 23:57
Este martes el Team Chile volvió a tener una jornada positiva en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025.
El equipo chileno consiguió seis nuevas medallas, donde dos fueron de oro, dos de plata y otros dos de bronce.
Kristel Kobrich tuvo una vez más una destacada actuación al ganar su segundo oro en el certamen y su medalla N°32 en megaeventos al imponerse en los 1.500 metros, la prueba más extensa en natación.
Medalla de oro
Medalla de plata
Medalla de bronce