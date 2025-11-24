Brillante: Kristel Köbrich le da a Chile el primer oro en los Juegos Bolivarianos 2025 - Chilevisión

Kristel Köbrich comandó una notable actuación del Team Chile este domingo en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, logrando el primer oro para la delegación nacional.

La Cobra fue primera en los 800 metros libres femeninos, imponiéndose a la colombiana Tiffany Murillo y a la venezolana María Victoria Yegres que completaron el podio.

E"stoy muy contenta de haber podido dar el primer oro en estos Juegos Bolivarianos y sobre todo en una piscina que me trae muchos recuerdos por (los Panamericanos) Lima 2019", comentó la atleta de 40 años.

Precisamente, la experimentada deportista reiteró su deseo de estar en la cita del 2027 que se realizará en el mismo país, aunque enfatizazó que "este torneo recién empieza y me quedan muchas pruebas todavía".

¡ÍDOLAAA ETERNAAA! 😍🥇👸🏽



Nuestra histórica y queridísima Kristel Köbrich 🏊‍♀️ 😍 logró el primer oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 🇵🇪, tras imponerse en los 800 metros libres.



Nuestra eteeerna nadadora remontó desde el tercer lugar para… pic.twitter.com/gT4WmWkmak — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 23, 2025

Team Chile se luce en la natación de los Juegos Bolivarianos 2025

Además de Köbrich, la natación le entregó alegrías a Chile con los oros de Mariano Lazzerini y el relevo integrado por Elías Ardiles, Edhy Vargas, Felipe Baffico y Eduardo Cisternas.

Esta disciplina le entregó seis preses a la delegación nacional, las que se suman a a las platas de Diego Parra en tiro al blanco y Diego Almndras en lucha grecorromana.

En esta última disciplina, Eduardo Bernal y Nicolás Vargas se subieron al podio al obtener bronces.