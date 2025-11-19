Team Chile elige abanderados para los Juegos Bolivarianos 2025: Cuándo comienza el evento - Chilevisión

Es oficial. Los deportistas Arantza Inostroza y Héctor Flores serán los abanderados del Team Chile en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

El evento a desarrollarse en Perú, uno de los más importantes del continente, marca el inicio del camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

En una ceremonia realizada este martes, se determinó que los encargados de liderar a la delegación nacional serán la esgrimista, quien estuvo en París 2024, y el especialista en tiro skeet.

"Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Es un honor enorme que me hayan considerado como una de las abanderadas. También tengo muchas ganas de ganar. Espero que así sea, voy por esta medalla y así representarlos de la mejor forma", comentó Inostroza.

Por su parte, Flores, actual 5° del mundo en escopeta, afirmó que "siempre he dicho que he estado y estaré agradecido del Comité Olímpico de Chile que siempre han apoyado a los deportistas, no solo en el deporte, sino también en otras áreas personales".

¿Cuándo comienzan los Juegos Bolivarianos 2025?

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 inician oficialmente este sábado 22 de noviembre, extendiéndose hasta el 7 de diciembre.

El delegación del Team Chile la componen 297 deportistas, quienes competirán en 31 deportes.