Con atletas de protagonistas: Team Chile lanza una serie de audiocuentos infantiles - Chilevisión

Siete deportistas del Team Chile protagonizan "Los Cuentos de DUPU", una iniciativa que busca acercar el deporte y sus figuras nacionales a niñas y niños a través de una serie de audiocuentos infantiles.

Con una clave entretenida y fantástica, el proyecto narra el camino recorrido por estos destacados atletas desde que eran muy pequeños hasta lograr sus grandes éxitos en las diferentes disciplinas.

Los protagonistas de estos cuentos, en los que se mezclan fantasmas, sirenas, titantes y hadas, son: Francisca Crovetto, Yasmani Acosta, Melita y Antonia Abraham, Martín Vidaurre, Martina Weil y Valentina Toro.

"Creo que es súper bonito que los niños y las personas de todas las edades puedan ver estas historias, son hermosas. Si bien trata cosas fantásticas como fantasmas, en realidad son muy cercanas a la realidad de cada uno de nosotros. Espero que les sirva a las futuras generaciones", comentó la kareteca Valentina Toro.



"Los Cuentos de DUPU" ya se encuentran disponibles en las cuentas oficiales del Team Chile en Spotify y Youtube, donde en las próximas semanas se organizará visionados masivos de estas cápsulas audiovisuales en colegios de distintas comunas.

Además, los propios atletas entregarán ejemplares impresos de sus cuentos a las niñas y niños.