Mundial de Ciclismo Pista: La nómina del Team Chile que estará en el Velódromo de Peñalolén - Chilevisión

Miércoles 22 de octubre de 2025 | 10:14
Ya está todo listo para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025el inicio del , prestigioso certamen que se desarrollará en Chile.
El Velódromo de Peñalolén será el escenario en el que se presentarán los mejores del mundo esta especialidad, incluyendo a varios campeones olímpicos.
Nuestro país será representado por 18 deportistas, una delegación histórica que quiere brillar y dar pelea en todas las competencias.
Equipo masculino de medio fondo:
Equipo masculino de velocidad:
Equipo femenino de medio fondo:
Equipo femenino de velocidad:
Reservas:
¡EL DEBUT MÁS ESPERADO! 🥳🚲🔥— Team Chile (@TeamChile_COCH) October 21, 2025
Este miércoles arrancará el histórico Mundial de Ciclismo Pista 🚴♂️ 🔂 en el Velódromo de Peñalolén.
La jornada de la mañana comenzará a las 11:00 con la clasificación de la persecución femenina. La programación detallada la pueden encontrar en… pic.twitter.com/qzN0T17xXZ
El Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 arranca este miércoles 22 de octubre con las clasificación de persecución femenina.
El evento se extenderá hasta el domingo 26 de octubre.