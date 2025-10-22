Mundial de Ciclismo Pista: La nómina del Team Chile que estará en el Velódromo de Peñalolén - Chilevisión

Ya está todo listo para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025el inicio del , prestigioso certamen que se desarrollará en Chile.

El Velódromo de Peñalolén será el escenario en el que se presentarán los mejores del mundo esta especialidad, incluyendo a varios campeones olímpicos.

Nuestro país será representado por 18 deportistas, una delegación histórica que quiere brillar y dar pelea en todas las competencias.

Nómina de Chile para el Mundial de Ciclismo de Pita

Equipo masculino de medio fondo:

Jaco Decar

Diego Rojas

Martín Mancilla

Cristian Arriagada

Josafat Cárdenas

Equipo masculino de velocidad:

Camilo Palacios

Roberto Castillo

Nicolás Vergara

Equipo femenino de medio fondo:

Marlen Rojas

Scarlet Cortés

Aranza Villalón

Javiera Garrido

Maite Ibarra

Equipo femenino de velocidad:

Paola Muñoz

Paula Molina

Daniela Colilef

Reservas:

Paula Villalón

Raimundo Carvajal

¡EL DEBUT MÁS ESPERADO! 🥳🚲🔥



Este miércoles arrancará el histórico Mundial de Ciclismo Pista 🚴‍♂️ 🔂 en el Velódromo de Peñalolén.



La jornada de la mañana comenzará a las 11:00 con la clasificación de la persecución femenina. La programación detallada la pueden encontrar en… pic.twitter.com/qzN0T17xXZ — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 21, 2025

¿Cuándo comienza el Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025?

El Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 arranca este miércoles 22 de octubre con las clasificación de persecución femenina.

El evento se extenderá hasta el domingo 26 de octubre.