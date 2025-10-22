 Mundial de Ciclismo Pista: La nómina del Team Chile que estará en el Velódromo de Peñalolén - Chilevisión
Mundial de Ciclismo Pista: La nómina del Team Chile que estará en el Velódromo de Peñalolén

Serán 18 los representantes nacionales que estarán en el gran evento, el que se extenderá hasta el domingo 26 de octubre.

Miércoles 22 de octubre de 2025 | 10:14

Ya está todo listo para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025el inicio del , prestigioso certamen que se desarrollará en Chile.

El Velódromo de Peñalolén será el escenario en el que se presentarán los mejores del mundo esta especialidad, incluyendo a varios campeones olímpicos.

Nuestro país será representado por 18 deportistas, una delegación histórica que quiere brillar y dar pelea en todas las competencias.

Nómina de Chile para el Mundial de Ciclismo de Pita

Equipo masculino de medio fondo:

  • Jaco Decar
  • Diego Rojas
  • Martín Mancilla
  • Cristian Arriagada
  • Josafat Cárdenas

Equipo masculino de velocidad:

  • Camilo Palacios
  • Roberto Castillo
  • Nicolás Vergara

Equipo femenino de medio fondo:

  • Marlen Rojas
  • Scarlet Cortés
  • Aranza Villalón
  • Javiera Garrido
  • Maite Ibarra

Equipo femenino de velocidad:

  • Paola Muñoz
  • Paula Molina
  • Daniela Colilef

Reservas:

  • Paula Villalón
  • Raimundo Carvajal

¿Cuándo comienza el Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025?

El Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 arranca este miércoles 22 de octubre con las clasificación de persecución femenina.

El evento se extenderá hasta el domingo 26 de octubre.

