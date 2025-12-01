 Histórico: Anastasiia Velozo brilla y logra inédita medalla para el Team Chile en Mundial de Karate - Chilevisión
Histórico: Anastasiia Velozo brilla y logra inédita medalla para el Team Chile en Mundial de Karate

La deportista nacional obtuvo el bronce en la categoría -68 kilos, hito que celebro con un emotivo posteo en redes sociales.

Lunes 1 de diciembre de 2025 | 09:28

El karate chileno celebró una histórica conquista con Anastasiia Velozo, quien obtuvo la primera medalla nacional en un Campeonato Mundial Adulto.

La nacional se quedó con el bronce en el torneo realizado en El Cairo, Egipto, venciendo 12-7 a la suiza Elena Quirici en su último combate por la categoría -68 kilos.

La joven de origen ucraniano tuvo una gran campaña, ganando sus primeros combates y cediendo el tercero para avanzar a la siguiente ronda.

En octavos de final, Velozo superó a Angela Mojsovska de Macedonia del Norte, cayendo en cuartos de final sufrió contra la puertorriqueña Janessa Fonseca.

En el repechaje, la representante del Team Chile sacó a relucir todo su potencial y superó con categoría a la Quirici para lograr un hito en el deporte nacional.

A través de sus redes sociales, la atleta festejó su presea con un emotivo posteo en el que escribió: "Hasta que valió la pena".

