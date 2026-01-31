Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile final Australian Open - Chilevisión

Carlos Alcaraz (1°) y Novak Djokovic (4°) juegan este domingo la gran final del Australian Open, buscando quedarse con el primer Grand Slam de la temporada.

El español viene de superar a Alexander Zverev (3°) en una tremenda batalla en semifinales, duelo que se extendió por más de cinco horas.

En tanto, el multicampeón serbio dejó en el camino a Jannik Sinner en otro partido histórico, buscando conquistar Melbourne Park por undécima ocasión.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic?

El partido de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic, válido por la final del Australian Open, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este imperdible encuentro lo podrás ver por la plataforma de streaming Disney +. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Alcaraz y Djokovic por la final del Australian Open

El choque del murciano con el nacido en Belgrado comienza a las 5:30 horas de Chile de este domingo 1 de febrero, disputándose en el Rod Laver Arena de Melbourne.

Historial de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

Este es el cruce número 10° entre Alcaraz y Djokovic, con el serbio comandando el historial por 5-4.