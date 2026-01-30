Sencillamente inmortal: Novak Djokovic tumba a Jannik Sinner y avanza a la final del Australian Open - Chilevisión

Novak Djokovic (4°) agiganta su leyenda. En un partido que quedará en el recuerdo, el serbio venció a Jannik Sinner (2°) en cinco sets y clasificó a la final del Australian Open.

En una verdadera batalla que se extendió por más de cuatro horas, el eterno multicampeón se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

La maratón arrancó con el nacido en San Candido tomando la ventaja, pero apareció todo el corazón de Nole para marcar presencia una y otra vez.

Así llegaron al quinto set, con el oriundo de Belgrado quebrando en el séptimo game y quedando con dos match points con su servicio en el décimo juego.

Pese a que Sinner estiró un poquito más el encuentro, el legendario serbio aprovechó un error no forzado de su rival y selló su clasificación a una nueva final del primer Grand Slam de la temporada.

Con esto, Djokovic vuelve a disputar la final de un major tras Wimbledon 2024, donde cayó en sets corridos contra el español Carlos Alcaraz (1°).

Djokovic va contra Alcaraz en la gran final del Australian Open

Precisamente, el murciano, verdugo de Alexander Zverev (3°) en cinco sets, será el rival de Nole en busca del título en Melbourne Park.

El partido se disputará este domingo 1 de febrero a partir de las 5:30 horas de Chile.