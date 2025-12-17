Bombazo en el tenis: Carlos Alcaraz anuncia el término de su vínculo con Juan Carlos Ferrero - Chilevisión

Remezón total en el tenis. Tras siete años juntos, Carlos Alcaraz anunció el fin de su relación laboral con su entrenador, el histórico Juan Carlos Ferrero.

De manera sorpresiva, el actual número 1° del mundo emitió un extenso comunicado en el que dio a conocer la noticia del Mosquito, sacudiendo a propios y extraños.

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. He disfrutado muchísimo de cada paso contigo", fue parte de lo que escribió.

El vínculo de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero llega a su fin

A través sus redes sociales, el español destacó el trabajo de su ahora ex coach y afirmó: "Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar".

"Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", agregó.

Alcaraz le deseó lo mejor a Ferrero y recalcó que se queda "con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki".

En el periodo en el que estuvieron juntos, el murciano consiguió nada menos que 24 títulos, entre los que están seis Grand Slam.

De acuerdo a la prensa española, la ruptura se habría dado por diferencias en la forma de trabajar los entrenamientos, además de un desacuerdo sobre el lugar de residencia del tenista.

Mira el comunicado acá