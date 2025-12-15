Ilia Topuria, estrella de la UFC, rompe el silencio y acusa un “intento de extorsión” - Chilevisión

Una fuerte reflexión fue la que hizo Ilia Topuria, doble campeón de la UFC, afirmando que ha sufrido "situaciones y presiones intolerables" que lo ha llevado a alejarse del octágono.

El hispano-georgiano emitió un comunicado en el que aseguró que se está amenazando "con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero".

El peleador recalcó que los hechos "están perfectamente documentados" con audios, mensajes, testimonios y videos, señalando que fueron puestos a disposición de la justicia en lo que denominó un "intentó de extorsión".

"He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: Es permitir que la mentira siga creciendo", añadió.

Los problemas de Ilia Topuria con su ex pareja

La situación se da luego de la separación de Topuria con Giorgina Uzcategui, su ex pareja y madre de su hija menor a la que no mencionó en la declaración.

Los líos con la influencer le han impedido al atleta entrenador con regularidad, lo que a la larga lo privará de defender sus títulos en el primer semestre del 2026.

"Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen sabes que jamás he ejercido la violencia contra nadie", agregó.

Finalmente, el peleador de 28 años precisó que no hará más declaraciones. "Mi verdad no necesita gritar, sólo necesita ser escuchada".