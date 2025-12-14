 Las tres muertes que enlutan a Colo Colo: El club informó los decesos en redes sociales - Chilevisión
Las tres muertes que enlutan a Colo Colo: El club informó los decesos en redes sociales

Durante la tarde de este domingo, el club informó sobre la muerte de un miembro histórico de la institución.

Domingo 14 de diciembre de 2025 | 14:32

Durante la tarde de este domingo, Colo Colo informó a través de sus redes sociales tres muertes que enlutaron a la institución.  

De acuerdo a lo lamentado por el club, se trata del histórico canchero Sergio Salinas, la madre del utilero Nelsón Pizarro y la madre del captador Carlos Gonzalez

Por su parte, el pueblo colocolino reaccionó en los comentarios enviando las condolencias a los familiares y cercanos. 

Las tres pérdidas que enlutan a Colo Colo 

"Como club, lamentamos los sensibles fallecimientos de la madre de nuestro utilero Nelson Pizarro; la madre de nuestro captador Carlos González; y la de nuestro querido e histórico canchero, Sergio Salinas", comunicó el "Cacique".

En la misma línea, desde la entidad agregaron expresar "nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y familiares en este difícil momento".

