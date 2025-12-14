Las tres muertes que enlutan a Colo Colo: El club informó los decesos en redes sociales - Chilevisión

Durante la tarde de este domingo, el club informó sobre la muerte de un miembro histórico de la institución.
Domingo 14 de diciembre de 2025 | 14:32
Durante la tarde de este domingo, Colo Colo informó a través de sus redes sociales tres muertes que enlutaron a la institución.
De acuerdo a lo lamentado por el club, se trata del histórico canchero Sergio Salinas, la madre del utilero Nelsón Pizarro y la madre del captador Carlos Gonzalez.
Por su parte, el pueblo colocolino reaccionó en los comentarios enviando las condolencias a los familiares y cercanos.
"Como club, lamentamos los sensibles fallecimientos de la madre de nuestro utilero Nelson Pizarro; la madre de nuestro captador Carlos González; y la de nuestro querido e histórico canchero, Sergio Salinas", comunicó el "Cacique".
En la misma línea, desde la entidad agregaron expresar "nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y familiares en este difícil momento".
