Las tres muertes que enlutan a Colo Colo: El club informó los decesos en redes sociales - Chilevisión

Durante la tarde de este domingo, Colo Colo informó a través de sus redes sociales tres muertes que enlutaron a la institución.

De acuerdo a lo lamentado por el club, se trata del histórico canchero Sergio Salinas, la madre del utilero Nelsón Pizarro y la madre del captador Carlos Gonzalez.

Por su parte, el pueblo colocolino reaccionó en los comentarios enviando las condolencias a los familiares y cercanos.

Las tres pérdidas que enlutan a Colo Colo

"Como club, lamentamos los sensibles fallecimientos de la madre de nuestro utilero Nelson Pizarro; la madre de nuestro captador Carlos González; y la de nuestro querido e histórico canchero, Sergio Salinas", comunicó el "Cacique".

En la misma línea, desde la entidad agregaron expresar "nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y familiares en este difícil momento".