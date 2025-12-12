Generó ruido: La tajante decisión Mauricio Isla tras terminar su ciclo en Colo Colo - Chilevisión

Mauricio Isla es uno de los pesos pesados que deja Colo Colo. El Huaso fue notificado que no continuará en el Cacique tras terminar su contrato.

Los Albos se despidieron oficialmente del lateral derecho, situación que se repitió con Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas que no extenderán su vínculo.

La salida del oriundo de Buin no pasó desapercibida, donde el propio jugador tomó una importante decisión que llamó la atención.

Mauricio Isla sentencia su ciclo en Colo Colo

Horas previas a que se informara su salida, el defensa tomó una tajante decisión y borró varias de las publicaciones de su Instagram alusivas al Popular.

Además de algunas fotos con la camiseta del club, el bicampeón de América sacó de su descripción de perfil que pertenecía a los de Macul.

Las únicas imágenes que dejó son algunas del torneo nacional obtenido el 2024, donde aparece con la copa y con Arturo Vidal y Leonardo Gil.

En el año y medio en el que estuvo en Colo Colo, Isla disputó un total de 48 partidos en los que anotó 2 goles y obtuvo títulos.