Millones perdidos y salidas extrañas: Los refuerzos que decepcionaron este 2025 en Chile - Chilevisión

Con el título de Huachipato en la Copa Chile, se dio oficialmente por terminada la temporada 2025 del fútbol chileno y comenzó la época de balances.

El análisis incluye a los refuerzos que arribaron este año a la Liga de Primera, donde hubo varios que no refrendaron el cartel por el que fueron fichados.

Lesiones, falta de adaptación o simplemente mal rendimiento fueron algunos de los motivos que le impidieron a varias estrellas lucirse, decepcionando a sus hinchas.

Varios jugadores llegaron y se fueron a mitad de año

Colo Colo fue uno de los clubes que más padeció en este ámbito. Si bien varias de sus incorporaciones tuvieron rodaje, el Cacique estuvo marcado por el caso de Salomón Rodríguez.

El uruguayo costó más de un millón de dólares y solamente marcó 3 goles en el año. Dos de ellos por Copa Chile y el último en un partido sentenciado ante La Calera y porque un compañero (Marcos Bolados) le dejó el balón servido al errar su definición.

Al charrúa se suma Tomás Alarcón, quien llegaba con un gran cartel desde el fútbol español y que solamente se afirmó en la recta final de la pobre campaña del Popular.

En los otros grandes, Diego Valencia fue uno de los más criticados por los hinchas de Universidad Católica, mientras que Sebastián Rodríguez pasó prácticamente desapercibido en su etapa en Universidad de Chile.

Otros casos que llaman la atención son los dos jugadores españoles que llegaron a Unión Española e Iquique que se fueron a mitad de año, lo mismo que Matías Suárez que hizo poco y nada en Los Hispanos.

A ellos se agregan Ronnie Fernández (Palestino), Luciano Arriagada (Huachipato) y el brasileño Cacá en Ñublense, este último regresando a su país para jugar en la Sub 20 del Chapecoense.

Los refuerzos que decepcionaron este 2025

Salomón Rodríguez - Colo Colo: 26 partidos y 3 goles.

Tomás Alarcón - Colo Colo: 25 partidos y un gol.

Diego Valencia - Universidad Católica: 29 partidos y 3 goles.

Sebastián Rodríguez - Universidad de Chile: 9 partids y 0 goles.

Milton Cantero - Audax Italiano: Un partido y 0 goles.

Alexis González - Audax Italiano: 17 partidos y 3 goles.

Facundo Castro - Palestino: 15 partidos y un gol.

Ronnie Fernández - Palestino: 15 partidos y 0 goles.

Luciano Arriagada - Huachipato: 9 partidos y 0 goles.

Kevin Altez - Huachipato: 4 partidos y 0 goles.

Martín Rodríguez - Ñublense: 16 partidos y 2 goles (Se fue a mitad de año).

Cacá - Ñublense: 0 partidos y 0 goles (Se fue a mitad de año).

Paul Charpentier - Limache: 10 partidos y 0 goles (Se fue a mitad de año).

Alan Britez - La Calera: 4 partidos y 0 goles.

Ángelo Henríquez - La Serena: 19 partidos y 4 goles.

Jhonatan Kauan - La Serena: 23 partidos y 2 goles.

Ignacio Ramírez -Everton: 17 partidos y 4 goles (Se fue a mitad de año).

Enrique Serje - Everton: 12 partidos y 0 goles.

Rodrigo Piñeiro - Everton: 23 partidos y 2 goles.

Diego Hernández - Everton: 13 partidos y un gol (Se fue a mitad de año).

Matías Suárez - Unión Española: 14 partidos y un gol (Se fue a mitad de año).

Nicolás Díaz - Unión Española: 19 partidos y 0 goles (Se fue a mitad de año).

Cris Montes - Unión Española: 11 partidos y 0 goles (Se fue a mitad de año).

Matías Marín - Unión Española: 15 partidos y 2 goles.

Enric Saborit - Deportes Iquique: 14 partidos y 2 goles (Se fue a mitad de año).

Tiago Ferreyra - Deportes Iquique: 16 partidos y 0 goles (Se fue a mitad de año).

* Este conteo incluye solamente a jugadores que arribaron desde el extranjero