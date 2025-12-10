Huachipato campeón de Copa Chile: Los "acereros" vencieron en penales a Limache que rozó la gloria - Chilevisión

Huachipato es el nuevo campeón de la Copa Chile 2025. El elenco que dirige Jaime García superó en la final a Deportes Limache.

Los "Acereros" y el "Tomate Mecánico" se enfrentaron en El Teniente de Rancagua, donde Limache se imponía por la cuenta mínima hasta los 90'+5.

Los de la Quinta Región se estaban quedando con la copa con gol de Facundo Pons a los 53 minutos. Sin embargo, los de Talcahuano alcanzaron a reaccionar y encontraron un agónico empate a los 90'+5 a través de Carlo Villanueva.

El empate 1-1 obligó a ir a la tanda de penales, donde Huachipato se impuso por 4-3 con gran actuación del guardameta Rodrigo Odriozola.

Este es el primer título de Copa Chile de los aurinegros, que además de disputar la Supercopa 2025 jugarán la Copa Libertadores al quedarse con el Chile 4.