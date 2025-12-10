Charles Aránguiz zanja su futuro y alienta a los hinchas de la U: “Esta camiseta lo merece” - Chilevisión

Tras ser galardonado como el Mejor Jugador de la temporada en la Gala Crack 2025, Charles Aránguiz realizó un balance del año con Universidad de Chile.

El Príncipe no acudió a la ceremonia al reconocer su molestia con la ANFP y el SIFUP, analizando la campaña con Los Azules a través de las redes sociales.

"Finaliza una linda temporada 2025. Si bien no terminó como queríamos, me quedo con todos los momentos y experiencias que tuvimos. Volvimos a ser protagonistas a nivel nacional e internacional", comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Charles Aránguiz ratifica su permanencia en la U

En el posteo de Instagram, el volante de 36 años infló el pecho por el rendimiento del cuadro laico y destacó: "Defendimos y posicionamos al club en el lugar que merece estar".

"Agradecer al equipo y a nuestra gente, que no falló en ningún momento, sin importar el resultado", agregó.

Además, el oriundo de Puente Alto aprovechó de ratificar que seguirá en la U. "Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece", sentenció.

Aránguiz disputó un total de 42 partidos con el Romántico Viajero este año, marcando 11 goles y dando 5 asistencias.