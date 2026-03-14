U. Católica vs Everton: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad Católica va por la recuperación en la Liga de Primera este sábado, recibiendo en el Claro Arena a Everton en un atractivo partido.

Los Cruzados quieren recomponerse luego de la dolorosa caída con O'Higgins en Rancagua, la que le impidió alcanzar el liderato del torneo.

Por el otro lado están Los Ruleteros, quienes acumulan dos triunfos consecutivos y apuestan a dar el golpe en San Carlos de Apoquindo.

Cómo ver el partido de U. Católica vs Everton EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad Católica ante Everton, válido por la fecha 7° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

En tanto, el choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Everton por la Liga de Primera

El encuentro de La Franja contra el conjunto viñamarino comienza a las 20:30 horas de Chile de este sábado 14 de marzo.

El árbitro del compromiso es Rodrigo Carvajal, mientras que encargado del VAR es José Cabero.