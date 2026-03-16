 Colo Colo venció a Huachipato y sigue en lo más alto del Campeonato Nacional - Chilevisión
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Colo Colo venció a Huachipato y sigue en lo más alto del Campeonato Nacional

Los Albos derrotaron 2-0 al conjunto "acerero" en el Estadio Monumental en el cierre de la fecha 7.

Lunes 16 de marzo de 2026 | 23:26

Colo Colo estaba obligado a vencer a Huachipato para continuar como líder del Campeonato Nacional y el equipo que dirige Fernando Ortiz cumplió. 

El Cacique cerró en el Estadio Monumental la fecha 7 con un triunfo 2-0 ante Huachipato. Los albos confirmaron su buen momento y recuperación y sumaron su segundo triunfo seguido tras la caída ante Universidad de Chile. 

Antes de que terminara el primer tiempo Álvaro Madrid aprovechó una serie de rebotes y marcó su primer gol en Colo Colo a los 43 minutos. 

Luego ya en el complemento el árbitro Claudio Díaz fue llamado por el VAR y sancionó penal a favor de los locales por mano en el área.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Claudio Aquino, quien puso el marcador definitivo a los 84 minutos.

Colo Colo sigue en lo más alto del torneo

Con este triunfo, los albos llegaron a los 15 puntos, uno más que Deportes Limache, su más cercano perseguidor. 

Ahora habrá receso en el Campeonato Nacional y se jugarán las tres primeras fechas de la Copa de La Liga, donde Colo Colo recibirá el próximo sábado a Coquimbo Unido. 

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