Arranca la Operación Retorno: Unión Española confirma a Gonzalo Villagra como su DT en Primera B - Chilevisión

Unión Española dio inicio a la Operación Retorno. Tras bajar a la Primera B, Los Hispanos tomaron su primera gran decisión y ratificaron que Gonzalo Villagra será el entrenador del primer equipo.

A través de sus redes sociales, el conjunto de Santa Laura confirmó que el histórico ex volante se mantendrá a cargo del plantel con miras a la temporada 2026.

El club destacó que el estratega comanda "una nueva etapa en la que su conocimiento, experiencia y profundo sentido de pertenencia serán fundamentales para conducirnos al lugar que nuestra institución merece".

Unión Española se la juega y mantiene a Gonzalo Villagra

Pese a que se especularon con varios nombres, la dirigencia optó por respaldar a quien era Jefe Técnico del Fútbol Formativo.

"Villagra vistió nuestra camiseta en tres períodos distintos, convirtiéndose en un referente y capitán, además de conseguir dos títulos con el club: el Torneo Nacional 2013 y la Supercopa Chile 2013. Su compromiso y liderazgo lo transformaron en uno de los ídolos contemporáneos de Unión Española", agregaron.

La noticia fue valorada por gran parte de los hinchas rojos, entre los que está el ex jugador Thomas Galdames que se expresó en Instagram.

"Muy bien, ahora a bancarlo y respetar su proceso. Siempre en tu barco, capitán", comentó el actual futbolista del Krylia Sovetov de Rusia.