Extensos viajes y duros rivales: El amargo panorama que se le viene a Unión Española en la Primera B - Chilevisión

Unión Española vive una verdadera pesadilla. La derrota de este domingo 4-2 ante O'Higgins sentenció su descenso a la Primera B.

Los Hispanos jugarán en el ascenso tras 28 años, situación que se corona luego de una pobre campaña en la que acumulan 20 derrotas en 29° fechas.

Pese a que falta una fecha para que finalice la Liga de Primera, en el cuadro de Independencia comienzan a sacar cuentas de lo que se le viene el próximo año en la lucha por volver a la máxima categoría.

El duro panorama que se le viene a Unión Española

De cara a la próxima temporada, Los Rojos de Santa Laura deberán tener en consideración que son dos los equipos que ascienden a Primera División.

Para poder volver, tendrán que ser campeones o ganar la Liguilla de Ascenso a la que acceden siete conjuntos, anticipando un año muy desgastante.

A esto hay que sumar los largos viajes, los que incluirán duelos contra San Marcos de Arica, Antofagasta, Deportes Copiapó y el retornado Deportes Puerto Montt.

De hecho, solamente habrá tres clubes de Santiago en la nueva temporada en Primera B: Unión Española, Deportes Recoleta y Magallanes.

Por si fuera poco, estarán reconocidos clubes como Santiago Wanderers, Rangers, San Luis de Quillota, Unión San Felipe y Curicó Unido, anticipando una durísima tarea para Los Hispanos en la operación regreso.