Tensión total en Unión Española: Captan fuerte discusión en las tribunas tras descender a la B - Chilevisión

Unión Española sentenció su descenso a la Primera B. Los Hispanos cayeron 4-2 ante O'Higgins este domingo y quedaron sin chances de mantener la categoría.

Pese a arrancar ganando, La Furia Roja no pudo mantener la ventaja y terminó inclinándose frente al conjunto de Rancagua que sigue con chances de clasificar a la Copa Libertadores.

La jornada fue bastante tensa en el Estadio Santa Laura, donde se registraron fuertes discusiones entre los hinchas del propio cuadro de Santa Laura.

La fuerte discusión entre hinchas de Unión Española

De acuerdo a imágenes captadas por Radio ADN, dos personas protagonizaron un tenso momento en la tribuna preferencial del estadio de Independencia.

De hecho, uno de ellos empujó a otro y le lanzó una patada, todo esto mientras adultos mayores y niños observaban la escena.

En principio, la situación se habría dado debido a que un aficionado increpó a Sabino Aguad, gerente general del club que acaba de perder la categoría.

Fue el propio Aguad el que intervino para intentar calmar la situación, la que aparentemente no pasó a mayores.