Tensión total en Unión Española: Captan fuerte discusión en las tribunas tras descender a la B - Chilevisión

Los Hispanos volverán al ascenso tras 28 años, situación que alteró los ánimos entre las personas en plena presencia de niños y niñas.
Lunes 1 de diciembre de 2025 | 09:03
Unión Española sentenció su descenso a la Primera B. Los Hispanos cayeron 4-2 ante O'Higgins este domingo y quedaron sin chances de mantener la categoría.
Pese a arrancar ganando, La Furia Roja no pudo mantener la ventaja y terminó inclinándose frente al conjunto de Rancagua que sigue con chances de clasificar a la Copa Libertadores.
La jornada fue bastante tensa en el Estadio Santa Laura, donde se registraron fuertes discusiones entre los hinchas del propio cuadro de Santa Laura.
De acuerdo a imágenes captadas por Radio ADN, dos personas protagonizaron un tenso momento en la tribuna preferencial del estadio de Independencia.
De hecho, uno de ellos empujó a otro y le lanzó una patada, todo esto mientras adultos mayores y niños observaban la escena.
En principio, la situación se habría dado debido a que un aficionado increpó a Sabino Aguad, gerente general del club que acaba de perder la categoría.
Fue el propio Aguad el que intervino para intentar calmar la situación, la que aparentemente no pasó a mayores.