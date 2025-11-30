Descenso histórico: Unión Española vuelve a la Primera B después de casi tres décadas - Chilevisión

Unión Española desciende a Primera B por segunda vez en sus 128 años de historia tras caer por 4-2 frente a O'Higgins en el Santa Laura en un encuentro válido por la fecha 29 del campeonato nacional.

Un hecho histórico, puesto que anteriormente los hispanos solo habían perdido la categoría por única vez en diciembre del año 1997.

A 28 años de ese suceso, la historia se repite para el pueblo de la Furia Roja, luego de que su equipo no lograra sumar de a tres en “la catedral” y las victorias de Iquique y Limache sepultaran sus chances de cara a la última fecha.

Si bien la Unión lo buscó de inicio a fin, los goles de Juan Leiva y Francisco González para los rancaguinos sentenciaron el resultado en los descuentos y con eso, el futuro de los rojos.

La campaña que los llevó al descenso

De los 29 partidos disputados, los de Independencia se despiden de primera división últimos en la tabla con un año para el olvido. 20 derrotas, tres empates y solo seis victorias.

Una campaña que no logró encontrar estabilidad a lo largo del campeonato y que terminó por costarle la categoría a estadio lleno a uno de los clubes fundadores del fútbol chileno.

Iquique extiende la agonía tras vencer a Everton

Los Dragones Celestes lograron un importante triunfo por 1-0 ante el cuadro viñamarino que les permite forjar la definición de la parte baja de la tabla hasta la última fecha.

Tras la victoria, Iquique quedó penúltimo en la tabla con 24 puntos, a solo dos de Everton, que se mantiene con 26 unidades. Todo se definirá en la fecha 30.