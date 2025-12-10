Colo Colo buscaría repatriar a Damián Pizarro: Los magros números que podrían traerlo de vuelta a Chile - Chilevisión

Colo Colo comenzó a activarse en el mercado de pases. El Cacique busca renovar su plantel tras una magra temporada en la que no consiguieron ningún objetivo.

Con ese foco, Blanco y Negro puso sus ojos en Damián Pizarro, quien vive un pésimo momento en Europa y que podría tener un segundo ciclo en el Cacique.

Según consignó Radio ADN, el delantero estaría dispuesto a escuchar a Los Albos debido a que no está siendo considerado en el Le Havre de Francia.

Los números de Damián Pizarro en Europa

Tras arribar al cuadro galo a préstamo desde el Udinese, el atacante de 20 años ha jugado solamente 2 partidos en los que no pudo anotar.

A esto se suma que en su primera campaña en el viejo continente disputó 3 encuentros en Italia, donde tampoco celebró goles.

Pese a esto, la dirigencia del Popular confiaría en que pueda aportar con miras a un 2026 en el que solamente tendrán como objetivo la Liga de Primera, la Copa Chile y la naciente Copa de la Liga.

A esto hay que agregar que Pizarro aportaría con minutos Sub 21, uno de los aspectos que más dolores de cabeza ha generado a los entrenadores.

Para poder concretar su arribo, Colo Colo buscaría un préstamo con el Udinese, quienes lo compraron a mediados del 2024.