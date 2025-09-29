“No podemos...”: Revelan la razón por la que Damián Pizarro no está en el Mundial Sub 20 con La Roja - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena Sub 20, Nicolás Córdova, se refirió a la ausencia de Damián Pizarro en el Mundial que se desarrolla en nuestro país.

El estratega confirmó que el delantero no fue considerado debido a que el Le Havre, su actual club, decidió no cederlo para la cita planetaria.

Con esto, el adiestrador descartó que haya decidido no llamar al ariete por preferir sus vacaciones en lugar de disputar un amistosos con el equipo en junio pasado.

"Lo respaldé porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era muy fácil haberlo sacado, pero hizo un buen Sudamericano, más allá de los goles que erró", comentó.

En diálogo con DSports, el DT nacional recalcó: "Jamás dije que no iba a venir nunca más. Lo único que dije es que ha preferido irse de vacaciones que venir a las fechas FIFA de la selección y no me voy a referir más a este tema".

"Nosotros como proyecto queremos que él juegue en Europa, que le dé la chance al técnico de la selección mayor en breve de que sea convocable, porque hoy en día ‘9’ nominal Chile no tiene. Entonces no podemos condenarlo por una elección que él hizo, que puede estar bien o mal, porque es una materia prima que Chile debe rescatar", añadió.

¿Cuándo juega Chile por el Mundial Sub 20?

El próximo partido de Chile por el Mundial Sub 20 será el martes 30 de septiembre, día en que se enfrentará a Japón por la segunda fecha del Grupo A.

El cotejo se desarrollará en el Estadio Nacional y lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.