Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY lunes, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY lunes, horarios y cuál transmite Chilevisión

El Mundial Sub 20 Chile 2025 vivirá una nueva jornada este lunes 29 de septiembre, donde se espera por el debut de ocho selecciones en este certamen.

Lunes 29 de septiembre de 2025 | 10:48

La jornada de este lunes continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y serán ocho las selecciones que harán su debut en la cita planetaria. 

Tras el exitoso arranque del certamen el pasado sábado y domingo, las sedes de Rancagua y Talca se preparan para lo que será el inicio de los grupos E y F.

Francia, Colombia, Estados Unidos y Noruega son cuatro de las ocho selecciones que verán sus primeros minutos en el Mundial Sub 20 Chile 2025. 

 

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos lunes 29 de septiembre

Por el grupo E en el Estadio El Teniente se disputarán los encuentros de:

  • Francia vs Sudáfrica: a las 17:00 horas.
  • Estados Unidos vs Nueva Caledonia: a las 20:00 horas.

Por el grupo F en el Estadio Fiscal de Talca jugarán: 

  • Noruega vs Nigeria: a las 17:00 horas.
  • Colombia vs Arabia Saudita: a las 20:00 horas (transmite Chilevisión)

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión 

La jornada de este lunes 29 de septiembre podrás seguir EN VIVO el encuentro entre Colombia vs Arabia Saudita por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas. 

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.

