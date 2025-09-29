Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY lunes, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

El Mundial Sub 20 Chile 2025 vivirá una nueva jornada este lunes 29 de septiembre, donde se espera por el debut de ocho selecciones en este certamen.
La jornada de este lunes continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025 y serán ocho las selecciones que harán su debut en la cita planetaria.
Tras el exitoso arranque del certamen el pasado sábado y domingo, las sedes de Rancagua y Talca se preparan para lo que será el inicio de los grupos E y F.
Francia, Colombia, Estados Unidos y Noruega son cuatro de las ocho selecciones que verán sus primeros minutos en el Mundial Sub 20 Chile 2025.
Por el grupo E en el Estadio El Teniente se disputarán los encuentros de:
Por el grupo F en el Estadio Fiscal de Talca jugarán:
La jornada de este lunes 29 de septiembre podrás seguir EN VIVO el encuentro entre Colombia vs Arabia Saudita por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.
Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.