Mundial Sub 20 en Chile 2025: estas son las sedes y estadios donde se jugará - Chilevisión

Ya no queda nada para el incio de la cita planetaria que por segunda vez en la historia, se juega en nuestro país.
Miércoles 24 de septiembre de 2025 | 16:13
La Selección Chilena y nuestro país se preparan para recibir por segunda vez en la historia el Mundial Sub 20 de fútbol. Fue hace 38 años, en 1987, que nuestra nación fue sede de la cita planetaria en la cual, la Roja obtuvo un importante cuarto lugar.
Santiago, Concepción y Antofagasta albergaron aquella vez el certamen que tuvo como campeón al seleccionado yugoslavo y a la Roja en un importante cuarto lugar.
Este 2025, las sedes serán cuatro y a continuación te detallamos las ciudades anfitrionas y los estadios en los cuales se jugarán los compromisos.
La capital será la sede principal del evento teniendo al Estadio Nacional como recinto en el cual se jugarán 18 partidos, incluyendo los tres de la Selección Chilena en la fase de grupos.
El principal coliseo deportivo de nuestro país albergará el duelo inaugural y la gran final del torneo.
El estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso será el coloso que albergará 16 encuentros de este Mundial Sub 20 Chile 2025, teniendo una de las llaves de cuartos de final y una semifinal.
Rancagua también será sede de este Mundial Sub 20 Chile 2025 y para ello, el Estadio El Teniente cobijará 9 partidos, tres de ellos serán de eliminación directa (octavos de final y cuartos de final).
La última sede y más lejana de la capital será Talca, ciudad que presenta el Estadio Fiscal de la ciudad, el cual albergará 9 partidos, dos de ellos correspondientes a las llaves de octavos de final y uno de cuartos de final.
