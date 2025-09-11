Mundial Sub 20 Chile 2025: Cuándo comienza y qué rivales tendrá La Roja - Chilevisión

La Selección Chilena afina detalles para el Mundial Sub 20 2025, torneo que por segunda vez en su historia se desarrollará en el país.

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las sedes para el esperado certamen internacional, donde 24 escuadras buscarán quedarse con el ansiado trofeo.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 comenzará el sábado 27 de septiembre, día en que se desarrollarán cuatro partidos de la fase de grupos.

La cita planetaria se extenderá hasta el domingo 19 de octubre con la gran final.

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A:

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

Grupo B:

Corea del Sur

Ucrania

Paraguay

Panamá

Grupo C:

Brasil

México

Marruecos

España

Grupo D:

Italia

Australia

Cuba

Argentina

Grupo E:

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Francia

Sudáfrica

Grupo F:

Colombia

Arabia Saudita

Noruega

Nigeria

Fixture de Chile en el Mundial Sub 20

Chile vs Nueva Zelanda: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs Japón : Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

: Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs Egipto: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.