Mundial Sub 20 Chile 2025: Cuándo comienza y qué rivales tendrá La Roja - Chilevisión

Mundial Sub 20 Chile 2025: Cuándo comienza y qué rivales tendrá La Roja

24 selecciones se preparan para el Mundial Sub 20 de Chile, torneo que tendrá a La Roja afrontando un duro grupo junto a rivales asiáticos y africanos.

Jueves 11 de septiembre de 2025 | 10:51

La Selección Chilena afina detalles para el Mundial Sub 20 2025, torneo que por segunda vez en su historia se desarrollará en el país.

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las sedes para el esperado certamen internacional, donde 24 escuadras buscarán quedarse con el ansiado trofeo.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 comenzará el sábado 27 de septiembre, día en que se desarrollarán cuatro partidos de la fase de grupos.

La cita planetaria se extenderá hasta el domingo 19 de octubre con la gran final.

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A:

  • Chile
  • Nueva Zelanda
  • Japón
  • Egipto

Grupo B:

  • Corea del Sur
  • Ucrania
  • Paraguay
  • Panamá

Grupo C:

  • Brasil
  • México
  • Marruecos
  • España

Grupo D:

  • Italia
  • Australia
  • Cuba
  • Argentina

Grupo E:

  • Estados Unidos
  • Nueva Caledonia
  • Francia
  • Sudáfrica

Grupo F:

  • Colombia
  • Arabia Saudita
  • Noruega
  • Nigeria

Fixture de Chile en el Mundial Sub 20

  • Chile vs Nueva Zelanda: Sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Chile vs Japón: Martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Chile vs Egipto: Viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.

