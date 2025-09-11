Los motivos que le impedirán a Nicolás Córdova estar en el próximo amistoso de La Roja - Chilevisión

Tras el término de las Eliminatorias, la Selección Chilena se preparará para cerrar el 2025 con una serie de amistosos internacionales.

El más próximo será el 10 de octubre, donde La Roja se medirá a Perú en un partido en el que casi con seguridad no podrá ser dirigido por Nicolás Córdova.

El DT nacional dejará de manera momentánea la banca nacional. ¿Los motivos? La fecha coincide con la realización del Mundial Sub 20 en nuestro pais.

¿Quién dirigirá a Chile en el amistoso contra Perú?

De acuerdo a lo informado por Felipe Correa, Gerente de Selecciones Nacionales, el que estará en la banca de Chile será Sebastián Miranda.

"Ese partido, esperando que todavía estemos en el Mundial (Sub 20), lo más probable es que dirigirá Sebastián Miranda", comentó a la prensa luego del empate 0-0 ante Uruguay el pasado martes.

Correa aclaró que Córdova volverá a la adulta para los duelos de noviembre contra la propia Bicolor y Rusia, los que se llevarán a cabo en territorio europeo.

Dichos compromisos serán los últimos de La Roja este año. Posteriormente, el equipo volvería a la cancha en marzo del 2026 para nuevos desafíos.