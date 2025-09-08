Nicolás Córdova llamó a “generar un proceso” y apuntó al rol clave de los Mundiales juveniles - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, habló en la previa del partido contra Uruguay de este martes por el cierre de las Eliminatorias.

En conferencia de prensa, el DT de La Roja hizo un llamado a "generar un proceso" y enfatizó en que su labor es "tener más jugadores de recambio".

En la instancia, el estratega cuestionó la Regla Sub 21 y aseguró este lunes que "es algo de lo que me hago cargo y soy crítico. No es por la regla en sí, porque permite que los jóvenes jueguen".

"El punto es ¿Juegan por qué realmente están preparados? Ese es el cuestioamiento. ¿Los clubes tienen proyectos de alto rendimiento? Eso es lo que tenemos que hablar. Los jugadores no son espontáneos", agregó.

Durante su explicación, el adiestrador insistió en que es fundamental trabajar para poder ir a los Mundiales Sub 20, apuntando a que "le cambian las carreras a los jugadores. Tenemos que luchar por ir, y para eso es demasiado necesario los procesos en los clubes porque los jugadores son de los clubes".

"Para eso, y lo digo de manera súper responsable, los presidentes se tienen que poner de acuerdo de qué es lo que queremos en las juveniles. No en la Selección, en los clubes. Ahí recién vamos a salir. Nosotros tenemos un partido con Uruguay y vamos a tratar de dar lo mejor, absolutamente. Pero no es la discusión que tenemos que tener, no lo es", añadió.

La reflexión de Nicolás Córdova sobre el magro registro de La Roja

Córdova fue consultado por la posibilidad de que Chile alcance una pobre estadística, la que lo ubicaría como la Selección Nacional de peor rendimiento en unas Clasificatorias en caso de no ganar.

Al respecto, el entrenador apuntó: "¿De verdad nos importa quedar últimos y que tengamos la peor estadística de la historia? Si ya no clasificanos, no es relevante".

"Ojalá no pase, ganemos y demos un lindo espectáculo, pero no es lo relevante. Lo relevante es qué vamos a hacer para tener jugadores y clasificar al Mundial", sostuvo.

El DT insistió en que "a nosotros, los que estamos acá dentro de la Selección, es lo que menos nos importa. Tenemos que estar pos sobre eso. Se entiende, pero se los digo con sinceridad, tenemos que acelerar en muchas cosas o nos va a seguir costando".