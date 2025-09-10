Partidos en Chile y Europa: Qué se le viene a La Roja tras el término de las Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena finalizó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, quedando en el décimo lugar de la tabla tras el empate 0-0 ante Uruguay de este martes.

La Roja no pudo clasificar al Mundial, por lo que dio comienzo a un nuevo proceso en el que se preparará a enfrentar los siguientes desafíos.

Si bien los duelos oficiales no vendrán hasta un largo tiempo, al combinado nacional todavía le quedan algunos compromisos este año.

Los partidos que se le vienen a La Roja

El próximo desafío de La Roja será en la fecha FIFA de octubre, donde se medirá a Perú en un amistoso a disputarse en territorio nacional probablemente el 10 de octubre.

Para dicho cotejo, está la posibilidad de que en la banca de Chile esté Sebastián Miranda debido a que Nicolás Córdova se mantendrá concentrado en el Mundial Sub 20.

Posteriormente, la Selección cerrará el 2025 con otros dos encuentros internacionales frente a la propia Bicolor y a Rusia, las que se jugarán en el país europeo.

Estos partidos serán sábado 15 de noviembre en el Estadio Olímpico de Fisht y el martes 18 del mismo mes, repitiendo en el escenario.

En cuanto a los choques oficiales, se espera que los nacionales vuelvan a la cancha el 2027 para las primeras fechas de las Clasificatorias al Mundial 2030.