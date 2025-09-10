El duro veredicto de Claudio Bravo luego de las Eliminatorias de Chile: “Cuesta analizar” - Chilevisión

Claudio Bravo hizo un balance tras el término de las Eliminatorias, donde Chile finalizó en el último puesto luego de igualar 0-0 ante Uruguay este martes.

En su rol de comentarista, el ex arquero afirmó en ESPN que "estas Clasificatorias han sido catastróficas" para La Roja, apuntando que "ha sido todo muy negativo desde un inicio hasta el final".

Si bien no disputó partidos en la ruta al Mundial 2026, el otrora jugador del Barcelona estuvo en algunos amistosos y en la Copa América 2024.

En ese escenario, reconoció que "cuesta analizar la parte técnica, la parte futbolística, dirigencial, muchos aspectos que no se dieron para clasificar a Chile a una nueva Copa del Mundo. Me tocó ser parte".

Claudio Bravo aborda posible continuidad de Nicolás Córdova

Además, Bravo abordó el trabajo de Nicolás Córdova y dijo no ver con malos ojos una posible continuidad al mando del equipo adulto.

"A mí me gusta, porque el recambio, que es naturalmente la Sub 20, él ya lo conoce, también (sabe) la cultura del fútbol chileno y a este grupo de jugadores", señaló.

El ex guardameta sostuvo que el adiestrador nacional "está capacitado", recalcando que "dinero para traer un DT de afuera creo que tampoco hay".

"Él es una muy buena opción, ¿Por qué no darle la oportunidad a un técnico chileno?", sentenció.