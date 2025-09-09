Tras fallar las chances ante Uruguay: Ben Brereton generó ola de comentarios de hinchas chilenos - Chilevisión

Una ola de reacciones generó en los hinchas chilenos la actuación de Ben Brereton en el partido contra Uruguay, el que terminó 0-0.

Por la fecha 18° de las Eliminatorias, La Roja no pudo contra La Celeste y cerró la etapa al Mundial 2026 con una igualdad en el Estadio Nacional.

El delantero del Derby County estuvo muy activo y tuvo tres chances clarísimas para cambiar la historia, las que lamentablemente no pudo concretar.

Hinchas apuntan contra Ben Brereton

Las ocasiones falladas por el atacante de 26 años generó la furia de los fanáticos, quienes lanzaron duras críticas en redes sociales.

El ariete de llenó de memes de parte de los usuarios, donde algunos fueron más allá y realizaron una fuerte exigencia: "No vuelvas más".

Brereton atraviesa una importante sequía con el combinado nacional, anotando su último tanto a mediados del 2023 en un amistoso contra República Dominicana.

En este cotejo, Big Ben jugó 76 minutos y fue reemplazado por Alexander Aravena.

Mira los comentarios acá

con él en vez de Brereton iríamos ganando 3-0 pic.twitter.com/AlT2392Zqy — MARCELISMO 🛡️ (@marcelismo26) September 10, 2025

Brereton en estos momentos #LaRoja pic.twitter.com/ZrtcV4HP1H — QUE VUELVA EL QUE SE VAYAN TODOS🎶 (@Panchonetaa) September 10, 2025

Tranquilo Ben Brereton Díaz, ya se te va a dar… Vamos no más. pic.twitter.com/sOwL6rsQ9Q — Rodrigo Torres León de la Barra (@rtorres11) September 10, 2025

Ben Brereton gracias por todo, no vuelvas más. pic.twitter.com/1kW50xAuNm — Cristobal (@painealbito) September 10, 2025

Pídanle perdón al profesor Gareca, siempre tuvo razón sobre el inglés Brereton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0hVATqXppM — Don Semen Azul 🦐 (@SemenAzul) September 10, 2025