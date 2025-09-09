 Tras fallar las chances ante Uruguay: Ben Brereton generó ola de comentarios de hinchas chilenos - Chilevisión
Tras fallar las chances ante Uruguay: Ben Brereton generó ola de comentarios de hinchas chilenos

Ben Brereton estuvo muy activo en el empate de La Roja contra Uruguay que cerró las Eliminatorias, pero no pudo concretar las ocasiones generadas.

Martes 9 de septiembre de 2025 | 22:37

Una ola de reacciones generó en los hinchas chilenos la actuación de Ben Brereton en el partido contra Uruguay, el que terminó 0-0.

Por la fecha 18° de las Eliminatorias, La Roja no pudo contra La Celeste y cerró la etapa al Mundial 2026 con una igualdad en el Estadio Nacional.

El delantero del Derby County estuvo muy activo y tuvo tres chances clarísimas para cambiar la historia, las que lamentablemente no pudo concretar.

Hinchas apuntan contra Ben Brereton

Las ocasiones falladas por el atacante de 26 años generó la furia de los fanáticos, quienes lanzaron duras críticas en redes sociales.

El ariete de llenó de memes de parte de los usuarios, donde algunos fueron más allá y realizaron una fuerte exigencia: "No vuelvas más".

Brereton atraviesa una importante sequía con el combinado nacional, anotando su último tanto a mediados del 2023 en un amistoso contra República Dominicana.

En este cotejo, Big Ben jugó 76 minutos y fue reemplazado por Alexander Aravena.

Mira los comentarios acá

