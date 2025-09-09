Chile falló en la definición y empató ante Uruguay en el cierre de las Eliminatorias al Mundial de 2026 - Chilevisión

Chile cerró las Eliminatorias al Mundial de 2026 esta noche ante Uruguay, encuentro que terminó empatado sin goles.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova comenzó lento y fue superado por la Celeste, que esta ocasión en el Estadio Nacional vistió de blanco y negro.

Sin embargo, poco a poco el elenco nacional comenzó a emparejar el compromiso y hubo una clara opción en los pies de Lucas Cepeda. El extremo de Colo Colo se lució con un lujo y sacó un potente remate que rechazó el arquero Santiago Mele.

En el complemento ingresó Vicente Pizarro por el amonestado Felipe Loyola y Chile fue muy superior a los charrúas. La Roja se generó claras oportunidades, no obstante, falló en los últimos metros desperdiciando todas las chances.

La primera fue para el debutante Emiliano Ramos, mientras que Ben Brereton tuvo tres chances, dos de ellas clarísimas, no obstante, en ambas equivocó en el remate final.

Chile terminó último

Con este empate, el combinado nacional llegó a los 11 puntos y terminó último, donde cerró sus peores Eliminatorias en el formato de todos contra todos, ya que en Corea y Japón 2002, donde también fue colista, había conseguido 12 unidades.

Ahora, La Roja disputará dos amistosos en lo que queda del año, ambos serán en Rusia. Primero enfrentará al local (15 de noviembre) y tres días después a Perú.