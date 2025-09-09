Chile vs Uruguay: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena cierra su camino en las Eliminatorias al Mundial 2026, enfrentando en esta oportunidad a Uruguay por la fecha 18°.

La Roja recibe a la escuadra charrúa su último encuentro por este proceso, en el que se juega el honor y la chance de medirse a un rival que ya logró su clasificación a la cita planetaria.

El duelo marca el regreso al país de Marcelo Bielsa, entrenador de La Celeste que lideró el proceso los nacionales a Sudáfrica 2010 en los primeros pasos de la Generación Dorada.

Chile vs Uruguay por Eliminatorias: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Uruguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que contarás con una completa cobertura en todas nuestras plataformas.

Además de la TV abierta, este cotejo por la fecha 18° de las Eliminatorias lo podrás ver gratis a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Uruguay GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de Clasificatorias, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile ante Uruguay?

El compromiso del combinado contra el elenco charrúa inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 9 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.