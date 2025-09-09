Chile vs Uruguay: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por Eliminatorias - Chilevisión

La Roja recibe a Uruguay en su último partido por las Eliminatorias, partido que está marcado por el regreso de Marcelo Bielsa al Estadio Nacional.
La Selección Chilena cierra su camino en las Eliminatorias al Mundial 2026, enfrentando en esta oportunidad a Uruguay por la fecha 18°.
La Roja recibe a la escuadra charrúa su último encuentro por este proceso, en el que se juega el honor y la chance de medirse a un rival que ya logró su clasificación a la cita planetaria.
El duelo marca el regreso al país de Marcelo Bielsa, entrenador de La Celeste que lideró el proceso los nacionales a Sudáfrica 2010 en los primeros pasos de la Generación Dorada.
El partido de Chile ante Uruguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que contarás con una completa cobertura en todas nuestras plataformas.
Además de la TV abierta, este cotejo por la fecha 18° de las Eliminatorias lo podrás ver gratis a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de Clasificatorias, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del combinado contra el elenco charrúa inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 9 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.