Paraguay vs Chile | Goles, resumen y compacto del amistoso de La Roja Femenina - Chilevisión

En un partido bastante áspero, las nacionales superaron al conjunto guaraní en el primero de los dos amistosos que disputarán en esta fecha FIFA.
Miércoles 4 de marzo de 2026 | 21:01
Un gran triunfo consiguió la Selección Chilena Femenina este miércoles, derrotando 1-0 a Paraguay en un amistoso internacional.
La Roja mostró gran carácter y venció a domicilio a La Albirroja, imponiéndose con un certero cabezazo de Mary Valencia en el segundo tiempo.
Ahora, las nacionales se preprarán para enfrentarse nuevamente a La Albirroja este sábado 7 de marzo, cotejo que se jugará en Ypané.