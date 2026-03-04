 Paraguay vs Chile | Goles, resumen y compacto del amistoso de La Roja Femenina - Chilevisión
Paraguay vs Chile | Goles, resumen y compacto del amistoso de La Roja Femenina

En un partido bastante áspero, las nacionales superaron al conjunto guaraní en el primero de los dos amistosos que disputarán en esta fecha FIFA.

Miércoles 4 de marzo de 2026 | 21:01

Un gran triunfo consiguió la Selección Chilena Femenina este miércoles, derrotando 1-0 a Paraguay en un amistoso internacional.

La Roja mostró gran carácter y venció a domicilio a La Albirroja, imponiéndose con un certero cabezazo de Mary Valencia en el segundo tiempo.

Ahora, las nacionales se preprarán para enfrentarse nuevamente a La Albirroja este sábado 7 de marzo, cotejo que se jugará en Ypané.

