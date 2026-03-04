Sevilla alucina con renacer de Alexis Sánchez: Destacó inédito récord que rompió en Derbi Andaluz - Chilevisión

Alexis Sánchez dejó atrás los malos momentos y volvió a ser destacado por el Sevilla, quienes lo distinguieron por el récord que rompió ante el Real Betis en el Derbi Andaluz.

El tocopillano anotó el descuento de su equipo en el empate 2-2, luciéndose una sensacional palomita y siendo clave en la levantada del Nervionense.

Gracias a este tanto, Maravilla se convirtió en el goleador más veterano en la historia de los clásicos sevillanos de la Primera División.

Alexis Sánchez rompe récord de histórico jugador español

Al haber marcado con 37 años y 72 días, el delantero chileno dejó atrás a Joaquín, histórico extremo de los Heliopolitanos que había celebrado con 37 años y 43 días.

Para enaltecer a Sánchez, el Sevilla publicó una gráfica en sus redes sociales en la que muestra al veterano atacando leyendo el diario.

"Niño maravilla. Alexis es fútbol", señaló la imagen, valorando el desempeño del ex Arsenal que dejó atrás las lesiones que le habían impedido tener rodaje.

Tras el empate frente al eterno rival, el elenco del nortino y de Gabriel Suazo ocupa el puesto 13° de la tabla de posiciones de La Liga con 30 puntos, quedando seis unidades por encima del último club que desciende.