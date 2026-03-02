Chile cae por poco ante Venezuela y enreda su camino al Mundial de Básquetbol 2027 - Chilevisión

La Selección Chilena de Básquetbol sumó una nueva derrota tras caer 72 a 68 frente a Venezuela por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027.

Un partido que era importante para los locales, que tras la derrota frente a Colombia el pasado viernes, no tenían margen de error y estaban obligados a vencer a la vinotinto para avanzar de fase.

Sin embargo, pese a ser un resultado reñido, los visitantes se quedaron con la victoria y los dirigidos por Juan Manuel Córdoba.

Chile cae ante Venezuela y se enreda en las Clasificatorias del mundial FIBA 2027

En el arranque, Venezuela comenzó demostrando mayor intensidad y precisión para convertir sus dos primeras ofensivas y cerrar la defensa. Sin embargo, los chilenos se abrieron paso con el correr de los minutos, cerrando el parcial 12-11 a favor de los llaneros.

En el segundo cuarto, la Roja perdió precisión y le costó una amplia desventaja. La Vinotinto aprovechó los espacios y castigó desde larga distancia para estirar el resultado y cerrar el período con un contundente 29-14.

Tras el descanso, el elenco nacional volvería a meterse en el encuentro. Afinó la puntería y clavó tres triples consecutivos que encendieron el partido. Aun así, Venezuela respondió en momentos clave para sostener la diferencia. El tercer capítulo fue más parejo y terminó 23-21.

Finalmente, en el cierre, el conjunto chileno tuvo un arranque prometedor y encontró puntos desde el perímetro ante un rival impreciso. El duelo se volvió friccionado en los minutos finales. Chile buscó la hazaña, pero un triple que pudo cambiarlo todo no entró. El último cuarto fue 22-8 y cerró la derrota en 72 - 68.