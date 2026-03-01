Alexis Sánchez se lució en el Sevilla: El espectacular golazo que anotó en empate ante Real Betis - Chilevisión

Sevilla rescató un empate en el Derbi Andaluz, igualando 2-2 este domingo ante el Real Betis gracias a un golazo de Alexis Sánchez. por la fecha 26° de LaLiga.

Maravilla marcó el descuento con un soberbio cabezazo, encabezando la levantada del Nervionense que empezó os goles abajo en La Cartuja.

Al minuto 60, el tocopillano apareció como centrodelantero y conectó un centro desde la izquierda, volando una palomita que se coló en el palo izquierdo del arquero local.

GOAL | Alexis Sanchez (62') 🚨

Real Betis 2–1 Sevilla#SevillaFC finds a way back into the game! Sanchez strikes to cut the deficit in this intense derby. 📈



GOAL | Alexis Sanchez (62') 🚨

Real Betis 2–1 Sevilla#SevillaFC finds a way back into the game! Sanchez strikes to cut the deficit in this intense derby. 📈

#BetisSevilla #RealBetis…

Sevilla rescata un empate ante el Betis

Los dirigidos por Manuel Pellegini empezaron con todo, poniéndose en ventaja con los goles de Antony y de Álvaro Fidalgo en el primer tiempo.

Sin embargo, el tanto de Sánchez le permitió levantar la cabeza a los visitantes que llegaron a la paridad a los 85' con Isaac Romero.

Con este empate el Betis llegó a los 43 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones, lo que le permitiría clasificar a la próxima Europa League.

Por su parte, el Sevilla, que también contó con Gabriel Suazo, está en el puesto 11° con 30 unidades, alejándose poco a poco de la zona de descenso.