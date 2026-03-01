 Alexis Sánchez se lució en el Sevilla: El espectacular golazo que anotó en empate ante Real Betis - Chilevisión
Alexis Sánchez se lució en el Sevilla: El espectacular golazo que anotó en empate ante Real Betis

Maravilla anotó el descuento con un soberbio cabezazo. Con este resultado, el elenco Nervionense se mantiene en la medianía de la tabla de la liga española.

Domingo 1 de marzo de 2026 | 16:40

Sevilla rescató un empate en el Derbi Andaluz, igualando 2-2 este domingo ante el Real Betis gracias a un golazo de Alexis Sánchez. por la fecha 26° de LaLiga.

Maravilla marcó el descuento con un soberbio cabezazo, encabezando la levantada del Nervionense que empezó os goles abajo en La Cartuja.

Al minuto 60, el tocopillano apareció como centrodelantero y conectó un centro desde la izquierda, volando una palomita que se coló en el palo izquierdo del arquero local.

Sevilla rescata un empate ante el Betis

Los dirigidos por Manuel Pellegini empezaron con todo, poniéndose en ventaja con los goles de Antony y de Álvaro Fidalgo en el primer tiempo.

Sin embargo, el tanto de Sánchez le permitió levantar la cabeza a los visitantes que llegaron a la paridad a los 85' con Isaac Romero.

Con este empate el Betis llegó a los 43 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones, lo que le permitiría clasificar a la próxima Europa League.

Por su parte, el Sevilla, que también contó con Gabriel Suazo, está en el puesto 11° con 30 unidades, alejándose poco a poco de la zona de descenso.

