Alexis Sánchez se lució en el Sevilla: El espectacular golazo que anotó en empate ante Real Betis - Chilevisión

Maravilla anotó el descuento con un soberbio cabezazo. Con este resultado, el elenco Nervionense se mantiene en la medianía de la tabla de la liga española.
Domingo 1 de marzo de 2026 | 16:40
Sevilla rescató un empate en el Derbi Andaluz, igualando 2-2 este domingo ante el Real Betis gracias a un golazo de Alexis Sánchez. por la fecha 26° de LaLiga.
Maravilla marcó el descuento con un soberbio cabezazo, encabezando la levantada del Nervionense que empezó os goles abajo en La Cartuja.
Al minuto 60, el tocopillano apareció como centrodelantero y conectó un centro desde la izquierda, volando una palomita que se coló en el palo izquierdo del arquero local.
pic.twitter.com/IlXtOlS4Dg— Oddsradar.online (@oddsradaronline) March 1, 2026
GOAL | Alexis Sanchez (62') 🚨
Real Betis 2–1 Sevilla#SevillaFC finds a way back into the game! Sanchez strikes to cut the deficit in this intense derby. 📈
Download Oddsradar and don't miss out on massive odds shifts! 📉🎯#BetisSevilla #RealBetis…
Los dirigidos por Manuel Pellegini empezaron con todo, poniéndose en ventaja con los goles de Antony y de Álvaro Fidalgo en el primer tiempo.
Sin embargo, el tanto de Sánchez le permitió levantar la cabeza a los visitantes que llegaron a la paridad a los 85' con Isaac Romero.
Con este empate el Betis llegó a los 43 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones, lo que le permitiría clasificar a la próxima Europa League.
Por su parte, el Sevilla, que también contó con Gabriel Suazo, está en el puesto 11° con 30 unidades, alejándose poco a poco de la zona de descenso.