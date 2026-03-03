Chile vs Paraguay: Quién transmite EN VIVO nuevo amistoso de La Roja Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina jugará su segundo partido de este 2026, chocando ante Paraguay en un interesante amistoso internacional.

La Roja sigue alistándose para la reanudación de la Liga de Naciones Femenina, visitando en esta oportunidad al siempre complejo elenco guaraní.

Ambos equipos vienen de protagonizar un encuentro muy parejo en el citado torneo en diciembre, el que terminó con victoria para las nacionales con un gran gol de Yanara Aedo.

¿Quién transmite el partido amistoso de Paraguay vs Chile?

El partido de Paraguay ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que tendrás una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además, este importante amistoso lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora Paraguay y Chile amistoso interncional?

El choque de La Albirroja contra las dirigidas por Luis Mena está programado para este miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas de Chile.