Festeja La Roja Femenina: Chile muestra actitud y vence a Paraguay en amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina venció 1-0 este miércoles a Paraguay, rival al que se enfrentó en el primero de dos amistosos internacionales.

En el Estadio CARFEM de Ypané, La Roja consiguió una ajustada victoria en un encuentro marcado por la lluvia y las complicaciones con la cancha.

El duelo fue parejo y muy áspero, con las locales realizando una presión alta y avisando con remates desde fuera del área que fueron contenidos por la arquera Ryann Torrero.

La guardameta de Colo Colo fue una de las figuras más destacadas del combinado nacional, luciéndose con al menos tres atajadas importantes.

La más relevante llegó en el inicio del segundo tiempo, tapando de forma notable un mano a mano a Fatima Acosta.

El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, con Mary Valencia conectado a la perfección un tiro de esquina a los 76' y desatando la alegría del plantel y cuerpo técnico.

Tras la apertura de la cuenta, las dirigidas por Luis Mena aguantaron la ventaja con gran carácter y terminó festejando frente a La Albirroja.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina?

El próximo partido de Chile será el sábado 7 de marzo, día en que volverá a enfrentarse a Paraguay en un segundo amistoso.

El compromiso está programado para las 19:00 horas de nuestro país, lo que sirve de preparación para la recta final de la Liga de Naciones Femenina.