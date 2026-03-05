Ben Brereton infla el pecho y destaca la temporada del Derby County: “Muchos se equivocaban” - Chilevisión

Ben Brereton ha alcanzado la estabilidad que tanto buscaba. Tras deambular por varios equipos, el chileno parece haberse acomodado al Derby County.

El delantero chileno ya lleva 5 goles en 31 partidos, siendo un factor importante en el sueño por dejar la Championship y ascender a la Premier League de Inglaterra.

Los Carneros actualmente están 8° en la tabla de posiciones, ubicándose muy cerca de los puestos que le permiten entrar a los playoffs.

Ben Brereton destaca su presente en el Derby County

En medio de su positivo presente, Brereton valoró lo realizado por su club y comentó que "es una gran posición en la que queremos estar y estamos persiguiendo esa opción de alcanzar un lugar en los playoffs".

En diálogo con BBC Radio, el ariete nacional apuntó que el plantel debe estar centrado. "No tenemos por qué dejarnos llevar por las emociones", señaló.

"Sabemos cuántos partidos quedan y sólo queremos ver cuántos puntos podemos conseguir, todo para ver qué podremos obtener con todo esto", agregó.

De hecho, el atacante de 26 años infló el pecho y manifestó que "no creo que nadie al principio de la temporada hubiera dicho que estaríamos cerca".

"Nadie daba un peso por nosotros. Hemos demostrado que muchos se equivocaban y estamos luchando por los seis primeros puestos", sentenció.