De los mejores pagados del plantel: Revelan el sueldo que cobra Ben Brereton en el Derby County - Chilevisión

Ben Brereton parece haber encontrado paz en el Derby County. Luego de pasar por diversos equipos, el chileno optó por volver a la Championship de Inglaterra.

El delantero tiene un status importante en la liga, aspecto que se demuestra al ser uno de los jugadores con mejor salario de todo el plantel.

Según consignó el sitio Football League World, Big Ben entra en el Top 3 de remuneraciones de Los Carneros producto de su alto contrato.

El sueldo de Ben Brereton en el Derby County

De acuerdo al portal, el chileno cobra 25.000 libras esterlinas por semana, lo que equivale a poco más de 29 millones de pesos chilenos.

Es decir, Brereton obtiene cerca de $116 millones mensual, cifra que es similar a la de su compañero de equipo Sammie Szmodics.

El futbolista mejor pagado de la institución es Carlton Morris, delantero de 30 años que ha pasado por varios equipos del ascenso inglés.

Tras llegar a mediados del 2025 al Derby County, el ariete de 26 años ha jugado un total de 27 partidos en los que convirtió 4 goles.