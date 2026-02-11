 De los mejores pagados del plantel: Revelan el sueldo que cobra Ben Brereton en el Derby County - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

De los mejores pagados del plantel: Revelan el sueldo que cobra Ben Brereton en el Derby County

El delantero nacional está en el Top 3 de futbolistas mejor remunerados de su equipo, obteniendo un monto cercano a los 30 millones de pesos por semana.

Miércoles 11 de febrero de 2026 | 09:51

Ben Brereton parece haber encontrado paz en el Derby County. Luego de pasar por diversos equipos, el chileno optó por volver a la Championship de Inglaterra.

El delantero tiene un status importante en la liga, aspecto que se demuestra al ser uno de los jugadores con mejor salario de todo el plantel.

Según consignó el sitio Football League World, Big Ben entra en el Top 3 de remuneraciones de Los Carneros producto de su alto contrato.

El sueldo de Ben Brereton en el Derby County

De acuerdo al portal, el chileno cobra 25.000 libras esterlinas por semana, lo que equivale a poco más de 29 millones de pesos chilenos.

Es decir, Brereton obtiene cerca de $116 millones mensual, cifra que es similar a la de su compañero de equipo Sammie Szmodics.

El futbolista mejor pagado de la institución es Carlton Morris, delantero de 30 años que ha pasado por varios equipos del ascenso inglés.

Tras llegar a mediados del 2025 al Derby County, el ariete de 26 años ha jugado un total de 27 partidos en los que convirtió 4 goles.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Detienen a reconocido dirigente del fútbol: Lo acusan de fraude y lavado de activos en Ecuador

Alarma en España: Figura sufre grave lesión y se perdería amistoso con Chile y el Mundial 2026

El chileno que asoma en Independiente: Es seleccionado nacional y viene de una gran campaña

Tras brillar en el Mundial: Mathías Vidangossy sorprende y cambia de club en la Kings League
Publicidad
Publicidad